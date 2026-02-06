El pasado 15 de diciembre, Paloma Valencia fue escogida por el Centro Democrático como su candidata única a la presidencia y, desde entonces, no ha habido una fotografía con las otras dos “generalas”, como las llama Álvaro Uribe: María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
La primera está distanciada del uribismo, de Uribe, de Valencia y esta semana está en Medellín empujando los nombres de sus candidatos al Senado y la Cámara. Por su parte, Paola Holguín sigue deshojando margaritas. No participa en las correrías de Paloma Valencia ni promueve su nombre en redes sociales.
En diálogo con SEMANA, Holguín dijo que su candidato al Senado, Juan Espinal, y su equipo hacen campaña por Paloma. ¿Y ella? A un mes de La Gran Consulta por Colombia, ¿se logrará la foto de las tres generalas?