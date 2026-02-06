El pasado 15 de diciembre, Paloma Valencia fue escogida por el Centro Democrático como su candidata única a la presidencia y, desde entonces, no ha habido una fotografía con las otras dos “generalas”, como las llama Álvaro Uribe: María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

La primera está distanciada del uribismo, de Uribe, de Valencia y esta semana está en Medellín empujando los nombres de sus candidatos al Senado y la Cámara. Por su parte, Paola Holguín sigue deshojando margaritas. No participa en las correrías de Paloma Valencia ni promueve su nombre en redes sociales.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

En diálogo con SEMANA, Holguín dijo que su candidato al Senado, Juan Espinal, y su equipo hacen campaña por Paloma. ¿Y ella? A un mes de La Gran Consulta por Colombia, ¿se logrará la foto de las tres generalas?