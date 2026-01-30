El nuevo colegio que entregó la gobernación en el sur de Bolívar, una zona de fuertes conflictos armados

En medio de la compleja situación que hoy vive el sur de Bolívar con el orden público, este viernes, 30 de enero, se conoció sobre la entrega de un nuevo colegio por parte de la gobernación con el fin de poder formar a niños y adolescentes para evitar su ingreso a los grupos ilegales.

El megacolegio está situado en Cobadillo, corregimiento de Rioviejo, sur del departamento, donde los estudiantes cuentan con Plan de Alimentación Escolar garantizado.

“Cada día estamos más convencidos de que invertir en infraestructura educativa es invertir en el futuro de Bolívar”, dijo Yamil Arana, gobernador de Bolívar, quien también informó que hay otras instituciones funcionando en Simití, Arjona, San Cristóbal, Clemencia, Sincerín, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Córdoba, Tiquisio y San Estanislao de Kostka.