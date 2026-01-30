Confidenciales

El nuevo colegio que entregó la gobernación en el sur de Bolívar, una zona de fuertes conflictos armados

Buscan que los menores se formen y evitar que se vayan a los grupos ilegales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
30 de enero de 2026, 7:13 p. m.
Colegio entregado en el sur de Bolívar.
Colegio entregado en el sur de Bolívar. Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de la compleja situación que hoy vive el sur de Bolívar con el orden público, este viernes, 30 de enero, se conoció sobre la entrega de un nuevo colegio por parte de la gobernación con el fin de poder formar a niños y adolescentes para evitar su ingreso a los grupos ilegales.

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

El megacolegio está situado en Cobadillo, corregimiento de Rioviejo, sur del departamento, donde los estudiantes cuentan con Plan de Alimentación Escolar garantizado.

“Cada día estamos más convencidos de que invertir en infraestructura educativa es invertir en el futuro de Bolívar”, dijo Yamil Arana, gobernador de Bolívar, quien también informó que hay otras instituciones funcionando en Simití, Arjona, San Cristóbal, Clemencia, Sincerín, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Córdoba, Tiquisio y San Estanislao de Kostka.

Más de Confidenciales

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.

“No hay en la legislación un camino para suspensión provisional de emergencia económica”: MinHacienda dice que reclamarán a la Corte

Colegio entregado en el sur de Bolívar.

El nuevo colegio que entregó la gobernación en el sur de Bolívar, una zona de fuertes conflictos armados

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

Abogado David Cote

Proponen reforma constitucional “antitrampolín” para impedir que la Alcaldía de Bogotá sea antesala presidencial

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales

Andrea Valdés habría sido violada por guardias del Inpec, quedó embarazada y le habrían suministrado medicamentos sin su autorización para interrumpir el embarazo. Ahora teme por su vida.

MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

Iván Cepeda y Humberto de la Calle están de acuerdo en que se debe lograr la paz total en Colombia, pero tienen criterios diferentes sobre la manera en que se debe lograr.

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Vicky Dávila y Martha Peralta

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

Gustavo Petro y Donald Trump

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Noticias Destacadas