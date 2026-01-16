Confidenciales

El ojo de Dios, la ambiciosa propuesta de seguridad que presentó Carlos Felipe Córdoba

El aspirante presidencial aseguró que ese es uno de los temas que más le preocupa a los colombianos.

Redacción Confidenciales
17 de enero de 2026, 1:08 a. m.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chavez

En medio de todos los problemas de seguridad que se viven en el país, el aspirante presidencial, Carlos Felipe Córdoba, presentó su propuesta de seguridad que implementaría si llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

La estrategia de seguridad se llama “el ojo de Dios” y busca crear una Central Nacional de Inteligencia y Reacción para enfrentar el robo, el crimen organizado y las redes de la narco-delincuencia con tecnología de última generación, coordinación institucional y metas medibles.

“Ojo de Dios Colombia será la mejor arma del Estado contra los delincuentes. Si se roban un carro, sabremos dónde está y lo recuperaremos en cuestión de horas. Yo lo traeré a Colombia como presidente”, afirmó Córdoba.

El aspirante presidencial explicó que ese sistema integrado de vigilancia, análisis y respuesta conectará capacidades tecnológicas del Estado para prevenir, identificar y perseguir el delito, articulando a la Policía, la Fiscalía, las autoridades locales y unidades especializadas.

“Fui pionero en usar vigilancia tecnológica para cuidar los recursos y vigilar obras públicas. Esa experiencia es la que pondré al servicio de la seguridad del país. El Ojo de Dios Colombia es superioridad del Estado frente al crimen. Colombia necesita un presidente con firmeza para defender a los ciudadanos y recuperar el control del territorio. Con tecnología, ley y resultados, vamos a recuperar la seguridad”, concluyó el precandidato presidencial.

