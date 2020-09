Confidenciales El perdón que Íngrid espera de Clara Rojas

El secuestro en Colombia ha quebrado familias y las amistades más sólidas. Íngrid Betancourt y Clara Rojas son uno de los símbolos de esa distancia que deja para siempre haber vivido los hechos más dolorosos del conflicto. Ambas fueron secuestradas el 23 de febrero de 2002 cuando se dirigían a San Vicente del Caguán. Después de trabajar juntas por años, Clara acompañaba a Íngrid en su campaña presidencial. Sin embargo el cautiverio generó situaciones que las distanció para siempre. En una entrevista en Blu Radio, Íngrid explicó que su relación se acabó por ciertas actitudes que Clara tomó cuando quedó en libertad en 2008.

“Ella dijo cosas que no eran ciertas, fue muy agresiva conmigo, fue muy injusto y ella nunca me ha hablado, nunca ha dicho que lo que dijo no fue cierto y nunca se ha disculpado”, afirmó. También comentó por qué se divorcio de su exesposo Juan Carlos Lecompte. “Descubrí un hombre diferente en la liberación, todo lo que ha hecho me ha parecido pequeño, mezquino y bajo. Lo único que le interesaba era saber cómo sacar plata de la relación conmigo, eso me ha ofendido mucho”.