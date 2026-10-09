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El precio de pasarla bien: Colombia está entre los países más baratos de la región para divertirse

Divertirse en Colombia cuesta 3,4 millones de pesos al año, según una canasta de ocio que compara 16 países de Latinoamérica.

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Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2026 a las 11:30 p. m.
Colombia es un país en donde el entretenimiento no es muy costoso.
Colombia es un país en donde el entretenimiento no es muy costoso. Foto: Adobe stock

Tras la pandemia, el interés por las experiencias y las actividades recreativas convirtió el entretenimiento en un gasto habitual de muchos hogares. En ese contexto, la empresa sueca de apuestas Betsson efectuó un estudio para comparar cuánto cuesta disfrutar del tiempo libre en Latinoamérica. Para ello diseñó una canasta anual de ocio, que incluye 12 comidas en restaurantes, 24 cervezas en bares, 12 mensualidades de gimnasio, 12 horas de alquiler de canchas de tenis, 12 entradas a cine, 6 a conciertos y 6 a eventos deportivos.

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Entre los 16 países analizados, Costa Rica tiene la canasta más costosa, con un valor de 1.683 dólares (5,4 millones de pesos), mientras que Bolivia registra la más económica, con 923 dólares (2,9 millones de pesos). Colombia ocupa el puesto 13, con un costo anual de 1.086 dólares (3,4 millones de pesos), lo que la ubica entre las naciones donde es más barato divertirse.