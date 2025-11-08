El regreso de David Barguil: encabezará lista al Senado del Partido Conservador

El 8 de noviembre se abre el periodo de inscripción para quienes aspiren al Congreso de la República en 2026 y ya hay varias decisiones en los partidos. Por ejemplo, David Barguil será la cabeza de lista al Senado del Partido Conservador tras estar un par de años por fuera del Legislativo.

En el Partido Liberal, Lidio García tendrá el número uno en el tarjetón y, en el Pacto Histórico, la líder de la lista será la exministra Carolina Corcho.