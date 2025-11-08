Suscribirse

El regreso de David Barguil: encabezará lista al Senado del Partido Conservador

Los partidos toman decisiones en torno a las aspiraciones al Congreso.

Redacción Confidenciales
8 de noviembre de 2025, 7:17 a. m.
David Barguil Entrega de firmas, equipo por Colombia
David Barguil. | Foto: Alexandra Ruiz

El 8 de noviembre se abre el periodo de inscripción para quienes aspiren al Congreso de la República en 2026 y ya hay varias decisiones en los partidos. Por ejemplo, David Barguil será la cabeza de lista al Senado del Partido Conservador tras estar un par de años por fuera del Legislativo.

En el Partido Liberal, Lidio García tendrá el número uno en el tarjetón y, en el Pacto Histórico, la líder de la lista será la exministra Carolina Corcho.

En la Alianza Verde, la puja la va ganando Jota Pe Hernández, pero Ariel Ávila, con el respaldo del sector petrista, está compitiendo por el primer lugar. Cambio Radical, La U y el Centro Democrático están definiendo el nombre sobre quien recaerá la responsabilidad de encabezar la lista al Senado.

