Confidenciales El robo del que se salvó el exministro Felipe Henao

El exministro Felipe Henao compartió con sus seguidores de Twitter un mensaje que generó preocupación. “Me intentaron robar en el cajero de Davivienda de la 80 con 7ma, andan dos motos juntas, una sin placa. Policía Colombia, el tema de inseguridad definitivamente no es un tema de percepción”, escribió. El ex alto funcionario iba caminando por la carrera séptima y no utilizó los servicios del cajero. Pero cuando estaba en frente pasaron dos motos que lo acorralaron. De inmediato un hombre que iba pasando en un carro encendió la alarma y los dos asaltantes emprendieron la fuga. Henao dice que decidió compartir el suceso para que otros estén alertas cuando salen a caminar por las calles.