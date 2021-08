Confidenciales El “Twitter” de Donald Trump

Los analistas políticos en Estados Unidos están convencidos de que Donald Trump se está ya preparando para buscar su reelección en 2024. Sin embargo, como está vetado en todas las redes sociales, no va a ser fácil. Por esta razón, Jason Miller, portavoz y exasesor de Trump, ha decidido lanzar una nueva red social “sin prejuicios” que, según él, competirá directamente con Twitter. La aplicación se llama Gettr y fue lanzada el 4 de julio. Ya tiene 1,5 millones de usuarios, pero frente a los 300 millones de Twitter no todo el mundo le ve futuro. Lo curioso es que aunque la red ha sido creada para Trump, este aún no se ha unido esperando el momento oportuno.