El video que tuvo que borrar el presidente Gustavo Petro

La acusación del presidente se desmoronó tras verificarse que las fotos difundidas provenían de un evento institucional del CNE y no de una reunión festiva relacionada con su caso.

Redacción Confidenciales
29 de noviembre de 2025, 5:10 a. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro borró su publicación en X tras confirmarse que las imágenes no correspondían a una celebración del CNE, sino a un evento oficial en Cartagena. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que borrar una publicación en la red social X, donde divulgó un video en el que se veían, según él, a magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) “celebrando” la decisión administrativa contra su campaña. La razón: es falso. SEMANA confirmó que, desde comienzos de la semana anterior, algunos magistrados asistieron en el Hotel Las Américas, en Cartagena, a un evento de la Red Mundial de Justicia Electoral y sesionaron desde allí.

Contexto: “Hicieron trampa para llegar y hacen trampa para gobernar”, le dicen al Gobierno Petro tras fallo del CNE

Álvaro Prada, Altus Baquero y dos conjueces participaron virtualmente. El jueves pasado, después de sancionar a los directivos de la campaña, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, quien votó en favor de Petro, invitó a sus compañeros a almorzar y a pasar la tarde. Un líder petrista que permanecía en el restaurante les tomó fotografías y las envió a la Casa de Nariño. Qué desinformación…

