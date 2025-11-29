CONFIDENCIALES

El video que tuvo que borrar el presidente Gustavo Petro

La acusación del presidente se desmoronó tras verificarse que las fotos difundidas provenían de un evento institucional del CNE y no de una reunión festiva relacionada con su caso.

29 de noviembre de 2025, 5:10 a. m.