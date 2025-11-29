CONFIDENCIALES
El video que tuvo que borrar el presidente Gustavo Petro
La acusación del presidente se desmoronó tras verificarse que las fotos difundidas provenían de un evento institucional del CNE y no de una reunión festiva relacionada con su caso.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El presidente Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que borrar una publicación en la red social X, donde divulgó un video en el que se veían, según él, a magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) “celebrando” la decisión administrativa contra su campaña. La razón: es falso. SEMANA confirmó que, desde comienzos de la semana anterior, algunos magistrados asistieron en el Hotel Las Américas, en Cartagena, a un evento de la Red Mundial de Justicia Electoral y sesionaron desde allí.
Álvaro Prada, Altus Baquero y dos conjueces participaron virtualmente. El jueves pasado, después de sancionar a los directivos de la campaña, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, quien votó en favor de Petro, invitó a sus compañeros a almorzar y a pasar la tarde. Un líder petrista que permanecía en el restaurante les tomó fotografías y las envió a la Casa de Nariño. Qué desinformación…