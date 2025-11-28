Suscribirse

EL DEBATE

“Hicieron trampa para llegar y hacen trampa para gobernar”, le dicen al Gobierno Petro tras fallo del CNE

Durante las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) falló en contra de la campaña de Gustavo Petro.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
28 de noviembre de 2025, 5:47 p. m.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) falló contra la campaña de Gustavo Petro de 2022 y le ordenó devolver más de $5.000 millones por violación de topes electorales y financiación prohibida.

Se trata de una decisión trascendental, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia de Colombia que el CNE sanciona una campaña presidencial.

Contexto: Sanción contra la campaña de Gustavo Petro: estos son los magistrados que profirieron la sanción millonaria contra los directivos petristas

Además, el fallo se da en momentos en que el directamente involucrado, el presidente Petro, está ejerciendo.

En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, se pronunció al respecto.

Elecciones 2026: ¿QUÉ PASARÁ con Gustavo Petro y el Pacto tras sanción del CNE? | El Debate

En desarrollo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Benedetti arremete contra el CNE, tras fallo contra la campaña de Gustavo Petro: “Debe dejar de existir”

2. Investigador de la Corte inspecciona la UNP por señalamientos del representante Polo Polo en el caso de Miguel Uribe Turbay

3. Paso de Sebastián Villa a enorme de Sudamérica; desenlace del negocio por 8 millones de dólares

4. Sigue cayendo ceniza en poblaciones cercanas al volcán Puracé en Cauca: hay pronunciamiento del Servicio Geológico Colombiano

5. Último mensaje de Conrado Osorio, actor de ‘Padres e hijos’, antes de morir; cumplió años hace un mes: “Se haga tu voluntad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroElecciones 2026Consejo Nacional Electoral

Noticias Destacadas

Polémica en Colombia por decreto que alista la Cancillería del Gobierno Petro

Polémica en Colombia por decreto que alista la Cancillería del Gobierno Petro

El Debate
Alexander Díaz, alias Calarcá, Disidencias de las FARC en el Guaviare armas, hombres armados. Fotógrafo Esteban Vega La-Rotta Abril 30 de 2025

VIDEO | El escándalo de alias Calarcá y la tormenta política que desató: “Para las cosas importantes, el presidente Petro no existe”

Redacción Semana
Semana, entrevista de Yesid Lancheros, director de Semana a John Fran Pinchao

VIDEO | Pinchao habla con SEMANA de sus intenciones de ser congresista y condena que las Farc, sus victimarios, estén “pontificando”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.