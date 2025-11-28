EL DEBATE
“Hicieron trampa para llegar y hacen trampa para gobernar”, le dicen al Gobierno Petro tras fallo del CNE
Durante las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) falló en contra de la campaña de Gustavo Petro.
Siga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) falló contra la campaña de Gustavo Petro de 2022 y le ordenó devolver más de $5.000 millones por violación de topes electorales y financiación prohibida.
Se trata de una decisión trascendental, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia de Colombia que el CNE sanciona una campaña presidencial.
Además, el fallo se da en momentos en que el directamente involucrado, el presidente Petro, está ejerciendo.
En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, se pronunció al respecto.
En desarrollo.