Confidenciales En medio de la pandemia, 18 representantes a la Cámara pidieron permiso para viajar a EE. UU.

Una verdadera polémica se generó este viernes por cuenta de un viaje que se haría la próxima semana a Estados Unidos para dialogar con los colombianos residentes en el exterior y revisar los temas de política migratoria. Las críticas han empezado porque el viaje de 18 representantes a la Cámara, se daría en medio del tercer pico de la pandemia y porque el Congreso no está sesionando presencialmente. Justamente esa decisión de trabajar virtualmente se tomó para preservar la vida de los legisladores y funcionarios.

El caso es que, por ahora, se pidió la autorización del viaje a la mesa directiva de la Cámara, pero no se ha dado el permiso para dicho desplazamiento, que se haría desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo. No obstante, se aclaró que por el viaje la Cámara no incurriría en gasto alguno.

#Comunicado: Con liderazgo de Mesa Directiva de @CSegundaCamara, congresistas de @CamaraColombia acudirán a USA, en Mayo 1, a Audiencia Pública y Agenda Institucional para socializar la #PolíticaIntegralMigratoriaCol con #ColombianosEnElExterior.



— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) April 23, 2021

Los congresistas que pidieron el permiso son: Juan David Vélez, Jennifer Arias, Edwin Ballesteros, Edward Rodríguez, José Vicente Carreño, Juan Manuel Daza, Ricardo Ferro, Gustavo Londoño, Astrid Sánchez Montes de Oca, Alejandro Chacón, Carlos Cuenca, Elizabeth Díaz, Ángela Sánchez, Carlos Ardila, Anatolio Hernández, Héctor Vergara, Mauricio Parodi y Edwin Orduz.

Se desconoce si por la polémica alguno de los congresistas que pidió el permiso se baje del viaje, pero hay molestia en varios sectores. Finalizando el mes de marzo, el propio presidente de la Cámara, Germán Blanco, estuvo en el ojo del huracán por irse de viaje a México junto a nueve congresistas para participar en campamento de “las áreas naturales protegidas y la conservación del jaguar como emblemas y medios para la recuperación verde en América Latina”.