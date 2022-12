Confidenciales ¿En qué fondo cotizó Jaime Dussán, el presidente de Colpensiones?

Jaime Dussán tiene 71 años, es decir, ya está pensionado, y no en Colpensiones, la entidad que preside desde hace unos días, luego de posesionarse en el cargo para el cual sonó casi desde los inicios del gobierno del presidente Petro. Tras la pregunta de si cotizó para su pensión en Colpensiones respondió que no. “Lamentablemente no. Fui aportante del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon)”. En ese fondo están muchas de las mesadas más altas de Colombia. Sin embargo, una vez Dussán volvió a la actividad laboral con un puesto en el Estado, su asignación mensual de pensionado quedó congelada.