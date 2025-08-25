Suscribirse

Confidenciales

Enrique Peñalosa se reunió con Álvaro Uribe Vélez y le hizo una invitación. De esto se trata

“En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa”, dijo el exalcalde de Bogotá.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 12:28 a. m.
.
Álvaro Uribe Vélez y Enrique Peñalosa. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y le hizo una propuesta. El contenido de esta la compartió en un mensaje en su cuenta de X.

“Me reuní con el expresidente Uribe y lo invité a que los candidatos del Centro Democrático participen en el proceso de selección que debemos hacer entre todos los que compartimos unos valores fundamentales. En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa“.

El exmandatario se ha reunido con varias voces de la política. El sábado pasado estuvo en un evento en el parque El Golfito en Modelia, en el que, el pasado 7 de junio, un sicario atentó contra Miguel Uribe Turbay.

Contexto: Vicky Dávila se encuentra con Álvaro Uribe: “Le di un abrazo en nombre de millones de colombianos”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro y envía más barcos de guerra al Caribe

2. Filtran decisión final de Millonarios con el futuro de Leo Castro: en Argentina lo quieren

3. Nicolás Maduro arremete contra Álvaro Uribe Vélez. Esto le dijo

4. Maduro se deshace en elogios a Putin en medio de despliegue militar de Estados Unidos. “Hermano de Chávez, padrino de Maduro”

5. Petro contesta a congresista norteamericano que arremetió por su apoyo a Maduro: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Enrique PeñalosaAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.