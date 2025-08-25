Confidenciales

Enrique Peñalosa se reunió con Álvaro Uribe Vélez y le hizo una invitación. De esto se trata

“En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa”, dijo el exalcalde de Bogotá.

26 de agosto de 2025, 12:28 a. m.