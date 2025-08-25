Confidenciales
Enrique Peñalosa se reunió con Álvaro Uribe Vélez y le hizo una invitación. De esto se trata
“En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa”, dijo el exalcalde de Bogotá.
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y le hizo una propuesta. El contenido de esta la compartió en un mensaje en su cuenta de X.
“Me reuní con el expresidente Uribe y lo invité a que los candidatos del Centro Democrático participen en el proceso de selección que debemos hacer entre todos los que compartimos unos valores fundamentales. En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa“.
Me reuní con el expresidente Uribe y lo invité a que los candidatos del Centro Democrático participen en el proceso de selección que debemos hacer entre todos los que compartimos unos valores fundamentales. En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo… pic.twitter.com/CBKaylQtIk— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 25, 2025
El exmandatario se ha reunido con varias voces de la política. El sábado pasado estuvo en un evento en el parque El Golfito en Modelia, en el que, el pasado 7 de junio, un sicario atentó contra Miguel Uribe Turbay.