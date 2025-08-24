Vicky Dávila se encuentra con Álvaro Uribe: “Le di un abrazo en nombre de millones de colombianos”

La periodista y precandidata Vicky Dávila es una de las tantas personas que se mostró en desacuerdo con la decisión que tomó la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo condenó en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Desde el primer momento en que se conoció la noticia, Dávila ha publicado varios mensajes en apoyo al exmandatario y calificó su condena como “una estrategia de eliminación” contra sectores políticos de derecha.

La periodista ha resaltado lo que representa Uribe Vélez para el país, asegurando que “ha dado ejemplo y se ha sometido a la justicia”, pero insistió en que la decisión es “la materialización de una venganza criminal”.

Tras recobrar su libertad, a causa de una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que analizó una acción de tutela, Uribe Vélez no se ha quedado un minuto quieto y este domingo tuvo un encuentro cercano con la precandidata.

En medio de su encuentro, Dávila realizó una publicación en sus redes sociales, en la que mostró una foto dándole un abrazo al exmandatario y escribió una palabras que muestran la gratitud que le guarda.

“Le di un abrazo al expresidente Álvaro Uribe en nombre de millones de colombianos que lo quieren y siempre le van a agradecer lo que ha hecho por Colombia. Que Dios lo bendiga”, escribió Dávila en sus redes sociales.