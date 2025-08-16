CONFIDENCIALES
Epa Colombia podría ser trasladada a otro centro penitenciario en Bogotá
Epa compartirá prisión con la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, parece que le cumplió al presidente Gustavo Petro la tarea de sacar de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia.
SEMANA confirmó que, aun cuando la influenciadora no quedará en libertad, será trasladada de prisión a la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá, un escenario en mejores condiciones que el actual.
Si nada extraordinario ocurre, Epa compartirá prisión con la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD, y Margareth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de cárcel por su relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.