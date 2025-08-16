Suscribirse

Epa Colombia podría ser trasladada a otro centro penitenciario en Bogotá

Si nada extraordinario ocurre, Epa compartirá prisión con la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 7:08 a. m.
Epa Colombia, Cárcel de Mujeres El Buen Pastor
Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, parece que le cumplió al presidente Gustavo Petro la tarea de sacar de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia.

SEMANA confirmó que, aun cuando la influenciadora no quedará en libertad, será trasladada de prisión a la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá, un escenario en mejores condiciones que el actual.

Si nada extraordinario ocurre, Epa compartirá prisión con la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD, y Margareth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de cárcel por su relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

