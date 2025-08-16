CONFIDENCIALES

Epa Colombia podría ser trasladada a otro centro penitenciario en Bogotá

Si nada extraordinario ocurre, Epa compartirá prisión con la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

16 de agosto de 2025, 7:08 a. m.