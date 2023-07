Confidenciales “Eso no es el cambio, es más de lo mismo”: Iván Mejía por puestos que repartirá el Ministerio de la Igualdad

El Gobierno del presidente Gustavo Petro cristalizó el Ministerio de la Igualdad, que fue aprobado recientemente en el Congreso, y posesionó hace unos días a la vicepresidenta Francia Márquez como la jefe de la nueva cartera, que ha recibido numerosas críticas.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue uno de los primeros en cuestionar la estructura con la que contará esa entidad. Asimismo, indicó que su carga burocrática podría generarle al Estado un peso financiero bastante grande.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco, sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales, sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”, precisó.

Iván Mejía, que nunca ha negado su cercanía con algunas de las posturas que promulga Petro, tampoco se quedó callado ante los múltiples puestos que repartirá ese ministerio y aseguró que ese no es el cambió por el que millones de personas votaron, dejando ver que está de acuerdo con las afirmaciones de Ocampo.

“No tiene presentación alguna el montaje clientelista y burocrático de ese ministerio. Eso no es el cambio, es más de lo mismo”, puntualizó el reconocido periodista colombiano en Twitter, donde ha estado muy activo durante los últimos meses.