Fernando Álvarez, inocente: así fue la postura clave de la Procuraduría

Álvarez enfrentó un largo proceso judicial que motivó a su hijo Juan para escribir un libro llamado Recuperar tu nombre.

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:49 a. m.
Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de Bogotá y exgerente de TransMilenio
Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de Bogotá y exgerente de TransMilenio. | Foto: Suministrada a Semana API

Un aspecto desconocido de la absolución de Fernando Álvarez, el exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, es el referente a la intervención del Ministerio Público en la audiencia de los alegatos conclusivos. El procurador Henry Bustos, en una clase magistral de contratación pública y de derecho penal que duró más de una hora, explicó que las adiciones al contrato interadministrativo cuestionado por la Fiscalía sí reunían los requisitos legales.

Contexto: Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de Bogotá, fue declarado inocente

Por esa razón, solicitó la absolución de Álvarez, quien enfrentó un largo proceso judicial, que motivó incluso a su hijo Juan para escribir un libro llamado Recuperar tu nombre, editado por Alfaguara.

