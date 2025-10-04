CONFIDENCIALES
Fernando Álvarez, inocente: así fue la postura clave de la Procuraduría
Álvarez enfrentó un largo proceso judicial que motivó a su hijo Juan para escribir un libro llamado Recuperar tu nombre.
Un aspecto desconocido de la absolución de Fernando Álvarez, el exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, es el referente a la intervención del Ministerio Público en la audiencia de los alegatos conclusivos. El procurador Henry Bustos, en una clase magistral de contratación pública y de derecho penal que duró más de una hora, explicó que las adiciones al contrato interadministrativo cuestionado por la Fiscalía sí reunían los requisitos legales.
Por esa razón, solicitó la absolución de Álvarez, quien enfrentó un largo proceso judicial, que motivó incluso a su hijo Juan para escribir un libro llamado Recuperar tu nombre, editado por Alfaguara.