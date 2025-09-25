Nación
Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de Bogotá, fue declarado inocente
El fallo se conoció el pasado 19 de septiembre.
El Juzgado Séptimo Penal de Bogotá falló el caso en contra de Francisco Fernando Álvarez Morales, exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, investigado desde 2012 e imputado en julio de 2017 por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Álvarez Morales, quien se desempeñó como secretario entre 2008 y 2011, permaneció detenido durante seis meses en la cárcel La Picota, y el pasado viernes 19 de septiembre fue absuelto por los dos cargos.
En la audiencia de alegatos finales surtida el pasado 3 de julio, el procurador Henry Francisco Bustos, quien acompañó todo el proceso durante los ocho años que duró, solicitó la absolución, reforzando la argumentación de la defensa de Fernando Álvarez, conducida por el penalista Jhon Villamil Casallas, quien contó con la asesoría y apoyo del reconocido jurista Jaime Arrubla Paucar.
El escritor Juan Álvarez, en un comunicado, señaló: “Previo a este fallo absolutorio, nosotros como familia construimos nuestra verdad íntima e interpelamos la verdad mediática con la publicación del libro Recuperar tu nombre (Alfaguara, 2024). Agradecemos de corazón a todas aquellas personas cercanas que siempre creyeron en la inocencia de nuestro familiar y nunca nos abandonaron en este largo, difícil e injusto proceso penal. Gracias especiales a John Villamil Casallas, amigo de la familia, y el abogado penalista que nos acompañó en todo el proceso”.