Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de Bogotá, fue declarado inocente

El Juzgado Séptimo Penal de Bogotá falló el caso en contra de Francisco Fernando Álvarez Morales, exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, investigado desde 2012 e imputado en julio de 2017 por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Álvarez Morales, quien se desempeñó como secretario entre 2008 y 2011, permaneció detenido durante seis meses en la cárcel La Picota, y el pasado viernes 19 de septiembre fue absuelto por los dos cargos.

En la audiencia de alegatos finales surtida el pasado 3 de julio, el procurador Henry Francisco Bustos, quien acompañó todo el proceso durante los ocho años que duró, solicitó la absolución, reforzando la argumentación de la defensa de Fernando Álvarez, conducida por el penalista Jhon Villamil Casallas, quien contó con la asesoría y apoyo del reconocido jurista Jaime Arrubla Paucar.