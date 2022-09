Confidenciales Filtran fotografía de cuando Gustavo Petro departía con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hoy envuelto en escándalo por millonario contrato

En las últimas horas se filtró en las redes sociales una fotografía de Gustavo Petro, hace unos años, cuando departía con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hoy envuelto en un escándalo por un millonario contrato de Emcali.

En el encuentro participaron también los congresistas Alexánder López y Gustavo Bolívar. Mientras que el presidente Petro no se ha pronunciado, ambos pidieron la renuncia del actual mandatario de la capital vallecaucana. López dijo que no votó por él, y Bolívar sostuvo que no va a tolerar hechos como los que se denunciaron en Emcali, independientemente de que se trate de personas que han apoyado al Pacto Histórico.