Francia Márquez: ¿cuándo irá la vicepresidenta a la Fiscalía a denunciar la corrupción y contar lo que sabe?

Esta semana, horas después de conocerse que el presidente Petro retiró a Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta puso a rodar un audio que intimidó a más de un funcionario en el gabinete. “Hola, soy Francia Márquez. ¿Estás listo para conocer la verdad? Te hablo directo porque la verdad no se esconde (...). Seguiré adelante, no me van a frenar”. Antes había publicado una carta en la que denunció que su vida corría peligro. “Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias”, afirmó. Si la vicepresidenta conoce hechos de corrupción en su propio Gobierno, ¿por qué no los denuncia ante las autoridades competentes, como es su obligación? ¿Cuándo contará todo lo que sabe?