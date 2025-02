Francia Márquez se desahogó y envió un misterioso audio que puso a temblar al Gobierno: “No me van a frenar”

Y agregó Francia Márquez: “Quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Oportunidades para que los jóvenes tengan un futuro lejos de la violencia. Para que las mujeres vivan sin miedo. Y para que ninguna familia se acueste con hambre. Como madre, me duele ver la situación en el Chocó, La Guajira, Cauca, Catatumbo, la Amazonía y en muchos otros lugares del país, donde nuestros niños y niñas mueren por desnutrición o enfermedades conexas al consumo de aguas no aptas para el ser humano”.

“Por eso, con alegría y esperanza, ahora es una realidad el programa Agua es Vida, que llevará la solución de acceso al agua potable a miles de hogares. Quiero que sepas que estoy aquí y seguiré adelante. No me van a a frenar. Gobernar este país requiere valentía, transparencia y honestidad”, avanzó Márquez en el audio.

También expresó: “Yo estoy tranquila, porque la verdad está de mi lado. No olvides por qué estoy aquí. No es por cargo. No es por títulos. Estoy aquí por ustedes. Por quienes nunca han tenido voz en el poder. Por eso necesitamos unirnos. Necesitamos estar juntos”.

“No se dejen engañar. Yo no me aferro a un puesto. Me aferro al compromiso por el cual fui elegida. Estoy aquí para cumplirle a la gente. Estoy aquí por un compromiso de país. Como lo dije en mi carta, mi compromiso con Colombia no termina dentro o fuera de un ministerio. Voy a seguir trabajando sin descanso hasta que la igualdad y la equidad lleguen a cada rincón de nuestro país. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un lindo día”, concluyó la vicepresidenta en el audio que envió en su canal de WhatsApp.