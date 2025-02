Francia Márquez publicó alarmante carta en la que denunció que su vida corre peligro y advirtió que “la lealtad no es callar”

En medio de las voces que siguen creciendo sobre un distanciamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez —el cual se agudizó luego del televisado consejo de ministros—, la alta funcionaria publicó una alarmante carta.

En la misiva que puso en conocimiento al país este jueves 27 de febrero, Márquez denunció que su vida corre peligro por denunciar la corrupción. Además, expresó que poner de presente lo que está mal “trae sus consecuencias”.

En otro de los apartes del documento, la también ministra de la Igualdad lanzó un mensaje directo al señalar: “La lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente”.

“Colombianas, colombianos. Vine a este gobierno para trabajar por la igualdad, la equidad y la justicia social. No por la burocracia, ni por la politiquería, ni por los intereses que han frenado el verdadero cambio”, dice la carta que publicó Francia Márquez.

Carta Francia Márquez | Foto: Carta Francia Márquez

Y agrega la sorpresiva misiva: “Desde el primer día asumí el reto de construir una institución, a mí no me entregaron una creada. Me tocó poner el primer ladrillo, porque el ministerio era solo un papel. Lo hice con convicción y con la esperanza para cambiar la vida a millones de personas, pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil”.

Sumado a ello, la fórmula de Petro en campaña mencionó los avances que ha tenido el criticado Ministerio de la Igualdad dentro de su gestión al frente de esa cartera: “Deja bases sólidas: 24 programas para el cierre de brechas y la garantía de derechos, diseñados y en ejecución. A la fecha, más de 15.800 jóvenes son parte del programa Jóvenes en Paz; la línea 155 Salvia ha atendido a más de 19 mil mujeres víctimas y en riesgo de violencias de género; Hambre Cero ha llevado más de 50 mil toneladas de alimentos a las zonas más vulnerables”.

Francia Márquez durante el consejo de ministros del 4 de febrero de 2025. | Foto: SEMANA

“Siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente. No me malinterpreten, mi compromiso con el pueblo sigue intacto, y cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto”, insistió Márquez.

Y viene la parte que generó alarma: “Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré”.

Francia Márquez | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo. Hoy, por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen. La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos”, insistió la vicepresidenta.

Agregó: “Como dijo Bolívar: ‘Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía’, y cuando el gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio”.