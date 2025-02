A Francia Márquez ‘le cayeron’ por su famosa frase “hasta que la dignidad se haga costumbre”

Marelen Castillo, representante a la Cámara, ex fórmula vicepresidencial del fallecido candidato presidencial Rodolfo Hernández, participó en El Debate, de SEMANA. Durante el cruce de voces, con otros panelistas, por la posibilidad de que Armando Benedetti deje de ser el jefe de despacho para convertirse en ministro del Interior del gobierno del presidente, Gustavo Petro, Castillo le reclamó coherencia a Francia Márquez.

Castillo, que aspiró al cargo que hoy ostenta Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia, se preguntó por la coherencia de ella luego de desatarse contra su jefe, el presidente Gustavo Petro, pero no hacer nada posterior a dicho pronunciamiento, en el consejo de ministros. Castillo se preguntó si, acorde a su malestar, renunció a la cartera de la Igualdad o a la Vicepresidencia de Colombia. Como la respuesta es de conocimiento público, Francia Márquez sigue en sus dos cargos, la congresista se preguntó de cuál dignidad suele hablar con frecuencia.

“Hace tres semanas ese consejo de ministros fue transmitido, fue público, hablaron ante el país. Expusieron su inconformidad frente a Benedetti. Ellos dijeron que se iban, tienen que irse, es lo primero que tienen que hacer porque tienen que ser coherentes. No pueden estar, no pueden participar en las mesas de trabajo con él, que se retiren. Es lo que tienen que hacer. Coherencia con su palabra, con lo que le dijeron al pueblo porque esto tiene su costo”, aseguró Castillo al cuestionar la posibilidad de que varios ministros que renunciaron indignados con la figura de Armando Benedetti regresen con otro puesto.

“Además, la vicepresidenta dice ‘hasta que la dignidad se haga costumbre’ entonces que demuestre que la dignidad se haga costumbre”, agregó Castillo. “Susana Muhamad se retiró porque no quería tener conversaciones con Benedetti y hoy acepta otro nombramiento, ¿es conveniencia política? ¿Dónde está la ética y los valores?”, agregó, ante la posibilidad de que Muhamad, una de las que más criticó a Benedetti, ahora acepte la dirección del Departamento de Planeación y siga en el Gobierno, del cual hace parte Benedetti.

“¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no están en la Plaza de Bolívar reclamando que no se nombre a una persona que ha atentado contra la dignidad de las mujeres?”, agregó Castillo ante las denuncias de violencia de género que afronta Benedetti.

La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se desataron contra el presidente, Gustavo Petro, su jefe, en el marco del consejo de ministros que el mandatario, de manera sorpresiva, decidió hacer público. Pese a eso, Muhamad dijo que renunció al Ministerio de Ambiente, pero con un plazo para atender un compromiso de la COP 16 en Italia, y sigue acompañando al jefe de Estado, como sucedió este fin de semana en Tolima. Francia Márquez, por su parte, sigue ostentando ambos cargos sin novedad.

Ese 4 de febrero, tal vez sin que el presidente Petro lo esperara, la ministra de la Igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez, le reclamó al jefe de Estado por no cumplirle lo acordado en campaña y darle “un papel” diciendo que ella era ministra. Aparte, le reclamó por los escándalos de corrupción en el Gobierno del que ellos hacen parte y por llevar al gobierno al exembajador Armando Benedetti, implicado en múltiples escándalos.

“No todo se hace con la transparencia con la que le estamos hablando al país. Me duele que en este gobierno, que ayudé a elegir, se presenten tantos actos de corrupción. Y tenemos que decirlo de frente”, aseguró. “En segundo lugar quiero decir que en lo que respecta al Ministerio de la Igualdad, presidente, me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó, en este año y medio, a crear una institución de cero. Eso ha sido un dolor porque yo sí quería responderle a mi país”, agregó.

De acuerdo con Francia Márquez, ella hizo una tarea “monumental” pese a que únicamente le entregaron un “papel” para decirle que era ministra. Posteriormente, la vicepresidente dijo que varias veces le ha tenido que pedir respeto a Laura Sarabia, la canciller, al tiempo que dijo que no compartía que el presidente Petro nombrara a una persona como Armando Benedetti como jefe de despacho. “No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que, sabemos, tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”.

“Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste quién sabe qué y cuando decidí juntarme con usted lo hice con la honestidad que hoy lo miro a los ojos”, agregó Márquez.