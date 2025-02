Francia Márquez y Susana Muhamad “estallan” contra Petro en el consejo de ministros en vivo; Armando Benedetti y Laura Sarabia, salpicados

La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se desataron contra el presidente, Gustavo Petro, su jefe, en el marco del consejo de ministros que el mandatario, de manera sorpresiva, decidió hacer público.

Tal vez sin que el presidente Petro lo esperara, la ministra de la Igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez, le reclamó al jefe de Estado por no cumplirle lo acordado en campaña y darle “un papel” diciendo que ella era ministra. Aparte, le reclamó por los escándalos de corrupción en el Gobierno del que ellos hacen parte y por llevar al gobierno al exembajador Armando Benedetti, implicado en múltiples escándalos.

“No todo se hace con la transparencia con la que le estamos hablando al país. Me duele que en este gobierno, que ayudé a elegir, se presenten tantos actos de corrupción. Y tenemos que decirlo de frente”, aseguró. “En segundo lugar quiero decir que en lo que respecta al Ministerio de la Igualdad, presidente, me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó, en este año y medio, a crear una institución de cero. Eso ha sido un dolor porque yo sí quería responderle a mi país”, agregó.

De acuerdo con Francia Márquez, ella hizo una tarea “monumental” pese a que únicamente le entregaron un “papel” para decirle que era ministra. Posteriormente, la vicepresidente dijo que varias veces le ha tenido que pedir respeto a Laura Sarabia, la canciller, al tiempo que dijo que no compartía que el presidente Petro nombrara a una persona como Armando Benedetti como jefe de despacho. “No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que, sabemos, tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”.

“Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste quién sabe qué y cuando decidí juntarme con usted lo hice con la honestidad que hoy lo miro a los ojos”, agregó Márquez.

Vea el consejo de ministros que hizo el presidente Gustavo Petro y en el que recibió, de manera sorpresiva, los duros reclamos de Francia Márquez y Susana Muhamad:

Susana Muhamad, a su turno, con la voz entrecortada, al borde del llanto, lamentó que tras 20 años “de militancia política” siguiendo a Petro él decidiera poner en el gobierno a Armando Benedetti. “Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar. Es algo que decirlo y expresarlo”. Y agregó: “Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”.

El presidente Petro, a su turno, dijo que Benedetti demostrará que sí puede estar en el Gobierno. Con un discurso hablando de feminismo, Petro dijo que Benedetti lo respaldó en debates adelantados en el Congreso. “Siempre hay que darle una segunda oportunidad, las personas necesitan una segunda oportunidad”, aseveró, en medio de un discurso en el que hablaba de “dialéctica” y un sinnúmero de temas, autores que él dijo leer, mientras intentaba responder al reclamo de las ministras.

“Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, el Polo no se paraba a defenderme y el primer congresista que se paró a defender fue Benedetti. Y lo vi, como uribista, votando contra la eutanasia. Y fue el primero en apoyarme en el Congreso, en la comisión primera. Cada ser humano tiene algo que vale. Benedetti tiene magia, no es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política. Y aunque hay cosas malas, la perfección no existe, existe la segunda oportunidad”.