Petro dice que “si los de antes vuelven, vuelven las tinieblas”, al tiempo que ajusta que vuelvan sus alfiles políticos

Bajo este contexto, el presidente Petro ofreció un discurso en el que dijo: “Venimos como pueblo a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social del mundo”. Y agregó: “Exorcizar la violencia y exorcizar la desigualdad, porque ambos términos van de la mano. Son sinónimos en la lengua colombiana, en el español colombiano y en los lenguajes indígenas de Colombia, y aún en el lenguaje afro de Colombia y gitano, y en algunos extranjeros con lenguaje latino o en English como en San Andrés, que es el pueblo garífuna de negros que nunca fueron esclavos en el Caribe, porque se tiraban de los barcos. En esos lenguajes todos es sinónimo desigualdad y violencia. ¿Y dónde está entonces la desigualdad? Porque resolviéndola construiríamos la paz de Colombia, el final definitivo de 100 años de soledad que vivimos y que ya van para 200, dos siglos de soledad en donde los hombres hemos vivido en medio de la violencia, y la mayoría de las mujeres han tenido que llorar a sus hombres, sean hijos, sean amantes, sean recuerdos del pasado que ya no están. Pues entonces yo digo aquí en Chicoral, donde empezó Colombia a joderse, que la desigualdad está en la tierra. No hay dueño real de la tierra; la tierra es un bien común como el agua, como el aire”.

El presidente habló de la historia de Colombia, de la historia de su familia en esa región del país. Hasta del magnate Elon Musk habló: “¿Quién pondría una propiedad sobre la atmósfera? Ya lo intentará Elon Musk, que se le estrellan las aeronaves que hace con su gran fortuna, cada vez que intenta escaparse de la tierra, una tierra que él está ayudando a destruir, como uno de los grandes ricos del planeta. Pero nosotros no nos vamos a escapar. Algún día sus hijos y sus nietos viajarán después de la atmósfera, quizás, pero los que aún no podemos vamos a rescatar la tierra”.

Durante un apartado, el jefe de Estado dijo: “Por eso podemos decir que el 9 de enero de 1972 se jodió Colombia, y ahora la recuperamos y depende de ustedes y de mí ya nos anuncian que la Constitución del 91 es letra muerta, ya el Congreso hace huelga y no quiere aprobar las reformas ya se aprueban las reformas, tampoco pasan ya el gran mensaje de las elecciones del 2022 fue olvidado, se les olvidó que yo gané las elecciones en el 2022 básicamente porque un millón de jovencitos y jovencitas entre 18 y 22 años que habían hecho el estallido unos días antes, unos meses antes y que pusieron este país a vibrar en medio del fuego de la carretera y de la calle y del barrio, les pusieron a pensar como el Covid-19 antes no porque se parezcan sino porque el mensaje era el mismo: hay que transformar esto o nos vamos a morir. Si no hay salud preventiva los virus nos arrasan si no hay oportunidad para la juventud el virus de la ignorancia hace destruir a Colombia, y votaron, y votaron por Petro y cambiaron a Colombia, creo yo, espero yo”.