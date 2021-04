Confidenciales Fuerte crítica de Gustavo Petro tras victoria de Guillermo Lasso en Ecuador

Al senador Gustavo Petro no le gustó el resultado de las elecciones presidenciales en Ecuador. Luego de confirmarse la victoria de Guillermo Lasso como nuevo jefe de Estado del vecino país, el líder del movimiento Colombia Humana se mostró crítico.

En una serie de mensajes que publicó a través de su cuenta de Twitter, Petro afirmó que Ecuador “entrará en una fase de lucha popular” y arremetió contra el nuevo presidente electo, que se impuso ante el representante de la izquierda Andrés Arauz, calificándolo como “un retroceso para América Latina”.

“El movimiento indígena logró 1.600.000 votos nulos y le dio el triunfo así, a la extrema derecha extractivista y petrolera. El progresismo de Arauz no logró introducir en su discurso un proyecto no petrolero y ambientalista Un retroceso para América Latina”, señaló.

El congresista también afirmó que “la dispersión del campo democrático y popular del Ecuador le entrega el país a lo más retardatario de la economía, el capital financiero, y de la política” e intentó comparar la situación de Ecuador con Colombia.

“Igual puede pasar en Colombia. Cuatro años más de uribismo. Un cuarto de siglo en el poder”, escribió.

Ecuador apenas se muestren las realidades de la política de Lasso entrará en una fase de lucha popular.



“Ecuador apenas se muestren las realidades de la política de Lasso entrará en una fase de lucha popular. Ojalá sus fuerzas democráticas sean capaces de unirse y permitan que esa sociedad tan avanzada políticamente pueda jalonar a América Latina hacia una verdadera democracia”, es el mensaje de Petro.

A estos trinos se suma el mensaje que publicó en redes sociales Margarita Rosa de Francisco, quien señaló en su cuenta de Twitter la necesidad de que la gente se una en un “pacto histórico”.

“Vénganse pal Pacto, gentes. Que no nos pase lo de Ecuador. A los que no les gusta Petro, entiendan que el Pacto Histórico es mucho más que un candidato. Es un clamor nacional que se va a institucionalizar en un acuerdo que haremos entre todos. ¡Si no nos unimos, no lo lograremos!”, trinó la actriz y escritora.