El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) citó a los coordinadores y ponentes del proyecto del presupuesto de 2026 a la Casa de Nariño este martes, 9 de septiembre, para que se reúnan con el presidente Gustavo Petro y discutan la viabilidad del documento.

Fuentes cercanas a este proceso de discusión le dijeron a SEMANA que los congresistas le están insistiendo al Ejecutivo que ajuste los números y reprograme sus inversiones en los ministerios para que así pueda avanzar en el Legislativo, pero les habrían dicho que “el Gobierno no tiene un ‘plan B’”.