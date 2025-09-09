Suscribirse

Gustavo Petro cita a congresistas a la Casa de Nariño para tratar de salvar el presupuesto de 2026

A la reunión fueron convocados los coordinadores y ponentes del proyecto de presupuesto del próximo año.

Presidente Gustavo Petro
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) citó a los coordinadores y ponentes del proyecto del presupuesto de 2026 a la Casa de Nariño este martes, 9 de septiembre, para que se reúnan con el presidente Gustavo Petro y discutan la viabilidad del documento.

Fuentes cercanas a este proceso de discusión le dijeron a SEMANA que los congresistas le están insistiendo al Ejecutivo que ajuste los números y reprograme sus inversiones en los ministerios para que así pueda avanzar en el Legislativo, pero les habrían dicho que “el Gobierno no tiene un ‘plan B’”.

En la invitación, que remitió el Dapre, se detalló: “La segunda reunión de trabajo será presidida por el presidente Gustavo Petro, junto con los presidentes de las comisiones económicas, coordinadores y ponentes” a las 6:00 p. m., en el Palacio de Nariño.

