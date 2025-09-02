Presupuesto de 2026 en vilo: reunión de ponentes se canceló por líos con la nueva tributaria

El debate del presupuesto general de la nación está en vilo. Durante la última semana de agosto, el Ministerio de Hacienda canceló el encuentro que tenía con los ponentes del proyecto y esta primera semana de septiembre, que es una fase clave para la discusión del monto, también se postergaron los encuentros.

El Gobierno presentó un presupuesto por 556,9 billones de pesos para el que necesita que el Congreso le apruebe un proyecto de ley de financiamiento por 26 billones de pesos. Sin el visto bueno a ese articulado, tener fondos suficientes para el próximo año es casi imposible.

La ley de financiamiento es una suerte de nueva reforma tributaria que la Casa de Nariño necesita aprobar para hacer realidad sus pretensiones económicas para el próximo año, un periodo clave porque habrá nuevas elecciones nacionales.

Precisamente, las conversaciones de esta semana para el presupuesto general de la nación fracasaron porque aún no se han definido los ponentes de la nueva ley de financiamiento. Sin la aprobación de esa ley, el Congreso tampoco respaldaría el monto del presupuesto.