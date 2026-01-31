Gustavo Petro contra Laura Sarabia: los detalles del más reciente choque

A la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, no le gustó que el presidente Gustavo Petro la responsabilizara del nombramiento de los interventores de las EPS que hoy tienen al sistema de salud en Colombia al borde del colapso. Una fuente de la Casa de Nariño le confirmó a SEMANA que la diplomática le escribió al jefe de Estado a su teléfono celular y le reclamó por sus palabras pronunciadas el pasado martes.

Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Petro, según la fuente, le respondió a Sarabia que quien la había denunciado era Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud. Sin embargo, ella le compartió el video en el que él hacía el pronunciamiento en su contra, y el presidente no volvió a responder. Sarabia dejó todo en manos de su abogada y de la Fiscalía. No renunciará a su cargo, pero personas cercanas a ella le dijeron a este medio que no entiende por qué Petro la mencionó en este escándalo de talla mayor.