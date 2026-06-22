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Gustavo Petro e Iván Cepeda: después del 7 de agosto: ¿quién será el jefe de la oposición?

Mientras el excandidato se prepara para asumir una curul en el Senado, en distintos sectores se especula sobre el papel que jugará el presidente.

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Redacción Semana
22 de junio de 2026 a las 3:05 a. m.
La contienda electoral terminó, pero ahora se abre otra batalla política: la jefatura de la oposición entre Iván Cepeda y Gustavo Petro.
La contienda electoral terminó, pero ahora se abre otra batalla política: la jefatura de la oposición entre Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Presidencia, Semana

Con la derrota de Iván Cepeda en la presidencia se avecina una fuerte pelea sobre la jefatura de la oposición en Colombia. A juicio de algunos sectores políticos, estará encabezada por Cepeda, el perdedor de las elecciones de este domingo y quien asumirá como senador el 20 de julio, bajo el Estatuto de Oposición.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Gustavo Petro se refirió al discurso de Abelardo De La Espriella tras victoria electoral: “Aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley”

Sin embargo, quienes conocen el ADN de la izquierda tienen claro que Gustavo Petro no se dejará destronar como jefe de la oposición. Incluso, hay quienes hablan de que el hoy mandatario le hará una oposición férrea a Abelardo De La Espriella para convertirse en la figura de oposición en América Latina. Recordemos que hoy la ejerce Luiz Inácio Lula da Silva, pero tiene 80 años.