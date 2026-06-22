Gustavo Petro e Iván Cepeda: después del 7 de agosto: ¿quién será el jefe de la oposición?

Con la derrota de Iván Cepeda en la presidencia se avecina una fuerte pelea sobre la jefatura de la oposición en Colombia. A juicio de algunos sectores políticos, estará encabezada por Cepeda, el perdedor de las elecciones de este domingo y quien asumirá como senador el 20 de julio, bajo el Estatuto de Oposición.

Gustavo Petro se refirió al discurso de Abelardo De La Espriella tras victoria electoral: “Aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley”

Sin embargo, quienes conocen el ADN de la izquierda tienen claro que Gustavo Petro no se dejará destronar como jefe de la oposición. Incluso, hay quienes hablan de que el hoy mandatario le hará una oposición férrea a Abelardo De La Espriella para convertirse en la figura de oposición en América Latina. Recordemos que hoy la ejerce Luiz Inácio Lula da Silva, pero tiene 80 años.