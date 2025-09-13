Suscribirse

Confidenciales

Habla Iván Cancino, abogado de la familia de Tatiana Hernández: “seguiremos preguntando”

“Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía”.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 2:51 a. m.
.
El penalista asumió la representación de la familia de Tatiana Hernández | Foto: Fotomontaje SEMANA

La mamá de Tatiana Hernández, la estudiante de medicina desaparecida en Cartagena, se ha quejado públicamente de la Fiscalía. La señora Lucy Díaz ha pedido que trasladen el caso de su hija para Bogotá, a la espera de mayores resultados.

Sin embargo, el ente investigador negó esa petición. El abogado de la familia, el prestigioso penalista Iván Cancino, aseguró: “El caso tiene atención en Bogotá de tiempo atrás. La investigación la adelanta equipo desde Bogotá”.

Contexto: Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

El jurista agregó: “Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía, después de graves amenazas sufridas. El nivel central ha sido empático, no así las fiscalías de la región. Hasta que se sepa qué pasó con Tatiana seguiremos preguntando”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desde Barcelona arremeten contra la Selección de España por Lamine Yamal: escándalo en LaLiga

2. Se conocen detalles del caso de niño de 4 años que fue brutalmente golpeado e indignó a Federico Gutiérrez: “Estado crítico”

3. Alianza goleó a Millonarios y el Once Caldas vs. Envigado dejó escena de llanto: panorama en la Liga BetPlay

4. El general Padrino acusa a Estados Unidos de hacer “un ejercicio brutal de operaciones psicológicas”. Y responde con severidad

5. Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván CancinoTatiana Hernández

Noticias Destacadas

.

Habla Iván Cancino, abogado de la familia de Tatiana Hernández: “seguiremos preguntando”

Redacción Semana
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, y visitó la feria Defense and Security Equipment International (DSEI).

MinDefensa visitó feria de seguridad en Londres: “Nuestro objetivo es claro, identificar y traer a Colombia soluciones”

Redacción Semana
.

Cuestionan a Petro por utilizar al Servicio Geológico para defender su gobierno: “Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.