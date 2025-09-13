Confidenciales

Habla Iván Cancino, abogado de la familia de Tatiana Hernández: “seguiremos preguntando”

“Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía”.

14 de septiembre de 2025, 2:51 a. m.