Confidenciales
Habla Iván Cancino, abogado de la familia de Tatiana Hernández: “seguiremos preguntando”
“Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía”.
La mamá de Tatiana Hernández, la estudiante de medicina desaparecida en Cartagena, se ha quejado públicamente de la Fiscalía. La señora Lucy Díaz ha pedido que trasladen el caso de su hija para Bogotá, a la espera de mayores resultados.
El caso tiene atención en Bogotá de tiempo atrás. La investigación la adelanta equipo desde Bogotá.
Sin embargo, el ente investigador negó esa petición. El abogado de la familia, el prestigioso penalista Iván Cancino, aseguró: “El caso tiene atención en Bogotá de tiempo atrás. La investigación la adelanta equipo desde Bogotá”.
El jurista agregó: “Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía, después de graves amenazas sufridas. El nivel central ha sido empático, no así las fiscalías de la región. Hasta que se sepa qué pasó con Tatiana seguiremos preguntando”.