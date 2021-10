Confidenciales “He sido hostigado”: Zuluaga denuncia que lo insultaron mientras concedía una entrevista en Bogotá

El precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga denunció este lunes que, mientras concedía una entrevista a Caracol Radio, su charla fue interrumpida por un grupo de jóvenes que, contrarios a sus ideas, lo agredieron verbalmente. El diálogo con la periodista Vanessa de la Torre se realizó en un lugar abierto, en la calle 72 con carrera 11, en el norte de Bogotá.

“Soy un hombre de diálogo y consensos, siempre he construido puentes y defendido el derecho a la libre expresión, pero hoy he sido hostigado e insultado por personas que desean imponer sus ideas por la fuerza, cegadas por su ideología, los mismos que no dejaron pasar a trabajadores en las manifestaciones, que obstruyeron el paso de las ambulancias, los mismos que produjeron el desabastecimiento y aprovecharon una manifestación pacífica para delinquir, hoy quieren callarme”, dijo Zuluaga.

Afirmó que está dispuesto a debatir y confrontar ideas. “A los violentos les digo: jamás he intimidado a nadie, conmigo la intimidación no funciona. La libertad está por encima de todo. Me he dedicado a recorrer el país escuchando a los colombianos, especialmente a los jóvenes. Entiendo su frustración. Por esto, para ellos, he propuesto un plan de primer empleo, la doble titulación, incentivos al emprendimiento, capacitación para que entren al empleo digital con empleos bien remunerados; una minoría violenta nunca va a acallar a una mayoría que amamos a Colombia”, aseguró.