Iván Cepeda: “No nos vamos a dejar vetar ni censurar”

Iván Cepeda, quien lleva las banderas del Pacto Histórico en el Congreso de la República, volvió a sentar su postura sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y anticipó que no se dejará vetar ni censurar.

La teoría del senador es que los sectores de oposición deben tener garantías para expresarse, cuestionar, proponer o denunciar.

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“No puede normalizarse que periodistas, jueces, lideresas y líderes sociales, directores de gremios, estudiantes y profesores o ciudadanos sean presionados, perseguidos, silenciados por cumplir con su trabajo, ejercer sus derechos o asumir posiciones críticas frente a las decisiones arbitrarias de Abelardo De La Espriella y del Gobierno”, dijo Cepeda.