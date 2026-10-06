Confidenciales

Iván Cepeda: “No nos vamos a dejar vetar ni censurar”

El líder del Pacto Histórico en el Congreso emitió una nueva comunicación.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de octubre de 2026 a las 10:07 a. m.
Senador Iván Cepeda.
Senador Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Iván Cepeda, quien lleva las banderas del Pacto Histórico en el Congreso de la República, volvió a sentar su postura sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y anticipó que no se dejará vetar ni censurar.

La teoría del senador es que los sectores de oposición deben tener garantías para expresarse, cuestionar, proponer o denunciar.

Iván Cepeda en Barranquilla.
Niegan tutela de Iván Cepeda contra decisión del MinTIC frente a las emisoras de paz

“No puede normalizarse que periodistas, jueces, lideresas y líderes sociales, directores de gremios, estudiantes y profesores o ciudadanos sean presionados, perseguidos, silenciados por cumplir con su trabajo, ejercer sus derechos o asumir posiciones críticas frente a las decisiones arbitrarias de Abelardo De La Espriella y del Gobierno”, dijo Cepeda.

VER MÁS

Iván Cepeda