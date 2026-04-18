La confesión del exministro Yesid Reyes sobre Noemí Sanín y la toma del Palacio de Justicia

Yesid Reyes, exministro de Justicia e hijo del magistrado Alfonso Reyes, inmolado en la toma del Palacio de Justicia, realiza una dura confesión en el libro En el nombre del padre, que lanzarán Lariza Pizano y Planeta en la Feria del Libro de Bogotá.

Más allá de sus cuestionamientos a la decisión de transmitir un partido de fútbol en plena toma, cuando Noemí Sanín era ministra de Comunicaciones, Reyes afirma que, aun cuando ella le ha pedido perdón por ese hecho, a él no le corresponde concedérselo, pues, según él, fue un acto de censura que, de no haber existido, pudo haber salvado vidas tras la toma.

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Reyes asegura haber escuchado cuando la entonces ministra llamó al periodista Juan Guillermo Ríos y le advirtió que, si transmitía la toma, “le cerraba el chuzo”. Más que un señalamiento judicial, su relato instala una pregunta de fondo sobre decisiones, silencios y responsabilidades en uno de los momentos más críticos del país.