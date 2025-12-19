La extraña interferencia de un juez en dos elecciones de contralores en Cartagena

Toda una controversia se ha generado en Cartagena, Bolívar, por la elección del contralor distrital a raíz de una polémica decisión del juez segundo administrativo Arturo Matson Carballo, quien en su fallo de primera instancia ordenó suspender el proceso.

El togado es cercano al concejal David Caballero, a quien en sus redes sociales identifica como “mi concejal”, “mi amigo de siempre”, “mi hermano”, resultando favorecido por el cabildante a través de un familiar con presuntos contratos de prestación de servicios en la corporación a la que ahora le ordena no seguir con la elección de contralor.

Concejal Caballero condecorando al juez. Foto: Suministrada a SEMANA.

En la elección de contralor en 2023, casualmente, el mismo juez ordenó también suspender el proceso. Llamando la atención que a Matson le hayan asignado por reparto acciones judiciales cuyo desenlace tendrían incidencia directa en la elección de contralor de Cartagena.