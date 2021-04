Confidenciales “La extrema izquierda es una mierda”: senador Iván Name, presuntamente alicorado en una sesión del Congreso

Otro incidente por culpa del micrófono abierto durante una sesión virtual dejó mal parado al senador Iván Name, de la Alianza Verde.

Durante una plenaria, el congresista dijo: “La extrema izquierda es una mierda, como todos los de la extrema derecha. Los uribistas, otra mierda”, dijo al otro lado de la pantalla, mientras algunos de sus compañeros, entre ellos, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, mostraban su rostro de sorpresa.

El senador Ernesto Macías trató de salir al paso, interrumpió y dijo: “Muchas gracias senador Name, pero cierre el micrófono”.

Sin embargo, el dirigente no parecía escuchar y seguía hablando. “Nosotros, en la mitad, casi mierda también porque no hay nada ahí”.

La senadora Aida Avella pidió molesta: “Que le quiten el trago”, mientras Ernesto Macías volvió a intervenir: “Que no le sirvan más traguito al senador Name”.

El secretario siguió llamando a lista y se refirió a Guillermo García Realpe, pero Name, con la voz presuntamente de una persona pasada de licor, preguntó: “¿Senador qué?... No Name, se metió un guevón ahí…”, dijo.

La senadora María del Rosario Guerra, visiblemente apenada, también le pidió cerrar el micrófono.

Iván Name no se ha referido al tema, pero seguramente explicará cuál fue el motivo de su reacción ante las cámaras del Senado y la mirada del país.