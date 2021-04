Confidenciales La falsa denuncia de un congresista del Partido Comunes frente al paro

Sergio Marín, congresista del Partido Comunes, anteriormente Farc, cometió una ligereza en su red social Twitter que fue desmentida por la propia protagonista de su denuncia.

El dirigente escribió que la joven Alejandra Toledo había sido agredida por el Esmad en Suba durante las manifestaciones de la semana. “Es momento de dejar a un lado la retórica y empezar a defender los derechos humanos en Bogotá”, dijo. Y acompañó su trino de la fotografía de la cabeza de la mujer sangrando.

#Urgente🔴 La joven Alejandra Toledo fue agredida por el ESMAD en Suba. Es momento de dejar a un lado la Retórica y empezar a defender los DD.HH. en Bogota.@ClaudiaLopez @andresidarragaf @GobiernoBTA @DefensoriaCol pic.twitter.com/OZR31Rvye0 — SERGIO MARÍN (@SergioComunes) April 28, 2021

Lo que no calculó Marín es que la propia Alejandra Toledo lo desmintiera. “Hola Sergio, primero me gustaría desmentir que fue el Esmad quien me golpeó. No fue así, fue alguien que estaba en el paro, yo no estaba marchando, casualmente pasaba por ahí porque iba para mi casa. Yo apoyo el paro, pero pues es mejor decir las cosas como son”, afirmó.

Hola Sergio, primero me gustaría desmentir que fue el SMAD quien me golpeó. No fue así, fue alguien que estaba en el paro, yo no estaba marchando, casualmente pasaba por ahí por que iba para mi casa. Yo apoyo el paro, pero pues es mejor decir las cosas como son. https://t.co/L6QERtBzkE — Petιt οιseαu. (@AlejandrToledoo) April 28, 2021

El congresista de la oposición, quien había copiado la denuncia con señal de urgencia a la Defensoría del Pueblo, Claudia López, entre otras instituciones, no tuvo otra alternativa que aclarar lo ocurrido: “ante el silencio cómplice de los medios, hemos decidido visibilizar varios de los abusos del Esmad contra los marchantes. Su caso llegó directamente de un PMU y DD.HH a nuestra oficina por lo que decidimos apoyarlo desde nuestras redes. Agradecemos su aclaración”.

.@AlejandrToledoo,ante el silencio cómplice de los medios,hemos decidido visibilizar varios de los abusos del ESMAD contra los marchantes. Su caso llegó directamente de un PMU y DD.HH a nuestra oficina por lo que decidimos apoyarlo desde nuestras redes. Agradecemos su aclaración. — SERGIO MARÍN (@SergioComunes) April 29, 2021

Marín hizo parte de las voces que denunciaron hechos que no resultaron ser ciertos durante el paro el miércoles pasado en el país. Recordemos que en Neiva se informó inicialmente sobre un joven fallecido en medio de los desmanes y los protestantes, pero la víctima mortal, según registró un video de la Policía, se desplomó y murió solo, alejado de la Policía. Las causas oficiales del deceso actualmente las establece Medicina Legal.