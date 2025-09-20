Suscribirse

La ley de sometimiento y el riesgo constitucional

Se han realizado mesas técnicas a puerta cerrada para conversar sobre esta ley en el marco de la llamada paz total.

20 de septiembre de 2025, 5:17 a. m.
En la última semana, se han venido desarrollando mesas técnicas a puerta cerrada para conversar sobre la ley de sometimiento en el marco de la llamada paz total. Allí han estado representantes de la Corte Constitucional, del Gobierno, tanto del Ministerio del Interior como de Justicia, y congresistas de la Comisión Primera del Senado, entre otros.

La idea es llevar un proyecto consolidado; sin embargo, varios de los que han estado allí presentes siguen alertando que no habría garantías suficientes e incluso se podría poner en riesgo la Constitución si se aprueba la iniciativa que, según el Gobierno Petro, fija “las condiciones para el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas”.

ley de sometimientoGustavo Petroconstitucion

