El representante a la Cámara Julio César Triana confirmó que la oposición se apartó del proyecto de ley sobre el sometimiento a la justicia que está en trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Triana advirtió que esa iniciativa que presentó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, puede convertirse en un sinónimo de impunidad y advirtió que el sistema judicial no puede ser un esquema de beneficios para quienes han delinquido.

“Como oposición, dejamos claro que no vamos a acompañar el proyecto de sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno porque advertimos el enorme riesgo de que esta iniciativa se convierta en sinónimo de impunidad. La justicia no puede ser un beneficio para los criminales mientras las víctimas siguen esperando verdad, reparación y garantías de no repetición”, sostuvo Triana.

Esa afirmación del congresista fue hecha después de la mesa técnica sobre la ley de sometimiento a la justicia en la que participaron el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

“Expusimos nuestras preocupaciones y reafirmamos que en la Comisión Primera y en el Congreso daremos este debate con respeto y altura, pero también con la firmeza que exige la defensa del Estado de derecho y la seguridad de los colombianos”, señaló Triana. El articulado apenas va para su primer debate en el Congreso.