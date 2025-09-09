Suscribirse

Por crisis en la fuerza pública, piden establecer mesa de trabajo interinstitucional para recuperar su dignidad

Julio César Triana aseguró que no pueden volverse paisaje los casos de ataques a los soldados y policías.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 9:15 p. m.
Representante Julio César Triana
El representante Julio César Triana. | Foto: Cortesía a SEMANA

El representante a la Cámara, Julio César Triana, le pidió al Gobierno nacional establecer una mesa interinstitucional para abordar los ataques a la fuerza pública que se han presentado durante este año.

“Es necesario mandar un mensaje a Colombia de lo que está ocurriendo. En lo corrido del año van 52 asonadas y 39 secuestros a nuestra Fuerza Pública. No queremos que se malinterprete, no estamos pidiendo que abran fuego contra las comunidades, pero sí queremos pedirle al Gobierno Petro que establezca ya una mesa de trabajo para que se pare la humillación y la indignación en la que está cayendo nuestra Fuerza Pública", sostuvo Triana.

El llamado del congresista de Cambio Radical se da después de que se conocieran dos casos que afectaron a los uniformados. El primero de ellos se presentó en Villagarzón, en Putumayo, donde la comunidad prendió fuego a dos soldados; el segundo, en El Tambo, Cauca, donde 45 uniformados fueron secuestrados por la comunidad.

“¿Cómo así que soldados incinerados con gasolina y se nos vuelve parte del paisaje? ¿Cómo así que la Fuerza Pública humillada por cuenta de algunos delincuentes que mueven a la comunidad a que cometa delitos? Eso se llama secuestro y el gobierno debe combatir ese secuestro y debe devolverle la dignidad a nuestros soldados y policías en Colombia", reclamó el representante Triana.

