Efraín Cepeda señaló a Gustavo Petro de estar “distraído” atacando congresistas

El senador y precandidato a la Presidencia, Efraín Cepeda, señaló al presidente Gustavo Petro de estar “distraído” atacando congresistas mientras la Fuerza Pública está en riesgo.

“Mientras Petro se distrae atacando congresistas que votaron en contra de su candidata a la Corte Constitucional, atacando alcaldes que van a hacer lobby a favor de Colombia en los Estados Unidos, aquí secuestran 72 militares, han liberado a algunos”, consideró Cepeda.

El congresista lanzó ese cuestionamiento al jefe de Estado tras el secuestro del que fueron víctimas 45 soldados en El Tambo, Cauca, quienes se encontraban haciendo operaciones militares en la zona cuando fueron retenidos por personas de la población civil.

Las autoridades creen que los ciudadanos que protagonizaron el ataque estaban siendo instrumentalizados por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

“Es un suceso que se repite. Aquí lo que tiene que haber es actuación de nuestras fuerzas militares para salvar a sus pares. No puede ser que grupos narcotraficantes guerrilleros estén por encima de las Fuerzas Militares de Colombia que están preparadas y deben actuar”, aseveró Cepeda.