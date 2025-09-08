Suscribirse

Política

Presidente Petro se pronuncia tras el secuestro de 45 militares en Cauca

El jefe de Estado anunció que la comisión de diálogo está lista para resolver este inconveniente en la zona rural del municipio de El Tambo.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 11:19 a. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió al secuestro de más de 30 soldados.
Presidente Gustavo Petro y soldados. | Foto: Semana/Ejército

El presidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales después de confirmarse el secuestro de 45 integrantes del Ejército Nacional en el Cauca, presuntamente, a manos de comunidades que estarían siendo instrumentalizadas por las disidencias de las Farc.

La información preliminar advierte que unos 600 ciudadanos estarían incurriendo en este delito y en la obstrucción de la función pública por aparente instrucción de la organización criminal que lidera alias Iván Mordisco, y sería una respuesta para frenar las actividades de las Fuerzas Militares.

Contexto: Ejército confirmó que son 45 los militares secuestrados en asonada de la población civil en El Tambo, Cauca

“Las tropas fueron objeto de una asonada en horas de la tarde del 7 de septiembre en la vereda Los Tigres. Aproximadamente, 600 personas obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones. Esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal”, denunció el Ejército en un comunicado de prensa.

El primer mandatario indicó que, cada vez más, los narcotraficantes armados están utilizando más a la población civil como escudos para la materialización de sus negocios, y cree que estas acciones darían cuenta del debilitamiento al que están siendo sometidos por parte de las autoridades.

La comunidad de El Tambo, en el Cauca, secuestró a 72 militares.
La comunidad de El Tambo, en el Cauca, secuestró a 72 militares. | Foto: Suministrada a Semana

“Bombas y acosamiento civil contra militares no serás respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente”, manifestó Gustavo Petro en un trino publicado en la mañana de este lunes.

El jefe de Estado pidió a los campesinos del Cauca que dejen libres a los militares, quienes estaban tratando de estabilizar el orden público en esa zona del suroccidente colombiano, afectado principalmente por el negocio del narcotráfico y la acción armada de las disidencias de las Farc.

Contexto: La orden de Iván Mordisco que presionó la entrega de alias Kevin y Giovanny, de las disidencias en el Cauca

“El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”, agregó Petro.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, también se sumó a los mensajes para rechazar el secuestro de los uniformados: “No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia. Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él como por las amenazas y presiones de las disidencias de alias Mordisco a la población”.

Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada.
Soldados. Imagen de referencia. | Foto: Ejército Nacional.

Para Sánchez, lo que está haciendo esta organización criminal es una grave violación al derecho internacional humanitario: “Es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional”.

