Ejército confirmó que son 45 los militares secuestrados en asonada de la población civil en El Tambo, Cauca

Cerca de 600 personas, presuntamente instrumentalizadas por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, obstaculizaron el despliegue de las tropas.

Redacción Nación
8 de septiembre de 2025, 2:52 a. m.
Secuestro militares en El Tambo, Cauca
La Tercera División del Ejército Nacional confirmó en la noche de este domingo, 7 de septiembre, que son 45 soldados en total los que se encuentran secuestrados en la vereda Los Tigres, del corregimiento de San Juan de Micay, de El Tambo, y no 72 como se había dicho en un comienzo.

El informe preliminar de las autoridades daba cuenta que en el lugar de los hechos se encontraban 72 miembros de la fuerza pública, entre los que habían 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados profesionales. Sin embargo, tras la verificación de la tropa, el Ejército confirmó solo 45 militares.

Los hechos se presentaron en el marco de la operación Perseo II, que se desarrolla en el cañón del Micay, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4 fueron sorprendidas por la asonada de la comunidad.

Aproximadamente fueron 600 personas, presuntamente instrumentalizadas por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, los que obstaculizaron el despliegue de las tropas, con el objetivo, según las autoridades, de favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico.

“Estos hechos representan graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, pues constituyen delitos que se encuentran descritos en el Código Penal, entre ellos, secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública”, señaló.

La comunidad de El Tambo, en el Cauca, secuestró a 72 militares.
Frente a esto, el Ejército Nacional manifestó que interpondrá las denuncias e iniciará las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, para que se esclarezca lo sucedido en zona rural de El Tambo.

También instaron a las comunidades para que aporten información que lleve a la identificación y judicialización de los responsables de esta acción delictiva, que se presume son las disidencias de las Farc.

“La Tercera División del Ejército Nacional exhorta al respeto por las instituciones del Estado y rechaza categóricamente la utilización y constreñimiento de las comunidades”, señaló en su comunicado.

La institución también hizo u llamado a los organismos internacionales defensores de derechos humanos para que unan sus voces al rechazo contra estos grupos al margen de la ley.

Ante la situación, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reaccionó y le pidió a la comunidad de esta región del país que dejen en libertad a los miembros de la fuerza pública.

El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica.Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo esta lista y es palabra del presidente.

En desarrollo...

Ejército confirmó que son 45 los militares secuestrados en asonada de la población civil en El Tambo, Cauca

