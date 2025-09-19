Suscribirse

“¿Petro será el narcopresidente?”: le lanzan duro dardo al mandatario por su política antidrogas

El jefe de Estado ha tenido varios cuestionamientos desde que EE. UU. descertificó al país.

Redacción Confidenciales
19 de septiembre de 2025, 7:14 p. m.
Alocución Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

La senadora Paloma Valencia, una de las caras más visibles de la oposición, volvió a lanzarle un duro dardo al presidente Gustavo Petro, tal y como ha hecho en otras oportunidades.

En esta ocasión, la congresista del Centro Democrático cuestionó la política antidrogas del Ejecutivo, misma que llevó a la descertificación por parte de Estados Unidos, la cuestionó en modo de pregunta.

“¿Petro será el narcopresidente?“, escribió en su cuenta de X.

Renglón seguido, la senadora recordó algunas acciones que ha tenido el jefe de Estado desde que llegó a la Casa de Nariño y por lo que ha sido muy criticado.

“Les entregó el país con la paz total, suspendió (ya lo había hecho) la erradicación y defiende a Maduro, jefe del cartel”, agregó.

Esta no es la primera vez que Valencia lanza este tipo de cuestionamientos en contra del mandatario, ya que en varias oportunidades lo ha criticado por la forma en la que dirige el país.

De hecho, recientemente ha tenido duros pronunciamientos, así como diferentes sectores, por la decisión que tomó Estados Unidos de descertificar a Colombia.

