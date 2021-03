Confidenciales La mentira en la que habría caído Petro en la entrevista con Vicky Dávila en SEMANA

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, dio mucho de qué hablar tras sus explosivas declaraciones en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila el domingo. Una de sus frases causó revuelo y múltiples críticas en redes sociales. Se trata de la afirmación que hizo sobre la fecha de su última visita a Venezuela: según él fue en 2006, pero un trino diría todo lo contrario. La respuesta del senador sobre su visita al país vecino se dio tras la pregunta de Vicky Dávila sobre si es verdad o no que pidió a Venezuela colaboración para su candidatura presidencial en 2018.

“A ver Vicky, ¿2018? La última vez que fui a Venezuela fue en 2006 ¿Qué tiene que ver el 2018 con lo que estás diciendo? Ni el 2018, ni el 2020, ni el 2021, ni el 2017 he tenido ningún tipo de contacto con Venezuela”, le respondió el senador a la directora de SEMANA.

No obstante, el propio candidato presidencial trinó el 5 de marzo de 2016: “Entré a un supermercado en Caracas y miren lo que encontré. ¿Me habrá engañado RCN?”, se lee en el tuit. En este mensaje, el exalcalde de Bogotá hizo una fuerte crítica sobre la “desinformación” de algunos medios de comunicación colombianos sobre la situación en Venezuela.

Entre a un supermercado en Caracas y Miren lo que encontré? Me habrá engañado RCN? pic.twitter.com/EmZaGZNGKX — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2016

Luego de traer a colación este trino, Petro estaría entonces ante dos posibles escenarios, ambos con inexactitudes: suponiendo que es cierto lo que dijo el senador a Semana sobre que su última visita a Venezuela fue en 2006, su trino de 2016 entonces refleja que no fue por esa época a Caracas y por ende la foto es falsa; o, por el contrario, la foto es verídica pero es mentira que desde 2006 no haya pisado el territorio del país vecino, tal y como se lo manifestó a Vicky Dávila. Y aunque en la entrevista, el senador no nombró el 2016 en su respuesta, lo cierto es que fue claro al decir que desde hace 14 años no ha visitado Venezuela.