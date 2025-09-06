CONFIDENCIALES

La muerte de Nicolás Avila Venegas ha causado conmoción. Se investigan las causas

Fue jefe de gabinete de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación y miembro de la Embajada de Colombia en Suiza. Ávila fue encontrado sin vida en el barrio La Cabrera en Bogotá.

6 de septiembre de 2025, 5:37 a. m.