CONFIDENCIALES
La muerte de Nicolás Avila Venegas ha causado conmoción. Se investigan las causas
Fue jefe de gabinete de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación y miembro de la Embajada de Colombia en Suiza. Ávila fue encontrado sin vida en el barrio La Cabrera en Bogotá.
La extraña muerte de Nicolás Ávila Venegas, en hechos que son materia de investigación en Bogotá, ha causado conmoción. El exdiplomático se graduó con honores del Anglo Colombiano y tenía estudios en Science Po en París y en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Había sido jefe de gabinete de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación y miembro de la Embajada de Colombia en Suiza. Nicolás fue encontrado sin vida en el barrio La Cabrera en Bogotá.
De manera coincidencial, días antes había recibido una noticia que lo tenía muy contento: la Procuraduría archivó un caso en su contra por una queja de una compañera de trabajo que lo acusó de haberle dado unas gomitas de marihuana. En el proceso, esa persona no acreditó ninguna prueba y los otros compañeros de trabajo entrevistados aseguraron no haber conocido nunca de este asunto.