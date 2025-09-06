Suscribirse

La muerte de Nicolás Avila Venegas ha causado conmoción. Se investigan las causas

Fue jefe de gabinete de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación y miembro de la Embajada de Colombia en Suiza. Ávila fue encontrado sin vida en el barrio La Cabrera en Bogotá.

6 de septiembre de 2025, 5:37 a. m.
Contraloría Nicolás Álvira
La muerte de Nicolás Ávila Venegas, exdiplomático colombiano, es materia de investigación en Bogotá. | Foto: SEMANA

La extraña muerte de Nicolás Ávila Venegas, en hechos que son materia de investigación en Bogotá, ha causado conmoción. El exdiplomático se graduó con honores del Anglo Colombiano y tenía estudios en Science Po en París y en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Había sido jefe de gabinete de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación y miembro de la Embajada de Colombia en Suiza. Nicolás fue encontrado sin vida en el barrio La Cabrera en Bogotá.

Contexto: Sindicatos del MinEducación piden a la nueva ministra que investigue escándalo por gomitas de marihuana

De manera coincidencial, días antes había recibido una noticia que lo tenía muy contento: la Procuraduría archivó un caso en su contra por una queja de una compañera de trabajo que lo acusó de haberle dado unas gomitas de marihuana. En el proceso, esa persona no acreditó ninguna prueba y los otros compañeros de trabajo entrevistados aseguraron no haber conocido nunca de este asunto.

