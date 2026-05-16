La Universidad del Rosario vivió uno de los momentos más emotivos de su historia reciente la semana pasada. El claustro le dio la Orden del Fundador, una de las más importantes de esa institución académica, al abogado Alejandro Venegas, quien fue su decano de jurisprudencia por muchos años, vicerrector y luego rector encargado.

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El jurista no había vuelto a este centro académico por más de 12 años, pero regresó por cuenta de una gran alegría: el grado de su hijo Martín de abogado. La rectora, Ana Isabel Gómez, aseguró que la distinción era un símbolo de gratitud en homenaje a su rigor intelectual y generosidad con los estudiantes.