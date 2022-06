Confidenciales La polémica presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, se salvó de ser sancionada, ¿por qué?

La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, finalmente se salvará de ser sancionada por la Comisión de Ética de la corporación, por el presunto plagio de su tesis de maestría en el Externado. Pero no porque haya sido absuelta, sino porque ya no alcanzan los tiempos. Esta comisión sesiona solo cada 15 días y la próxima citación será el 14 de junio, fecha para la cual, según fuentes del Congreso, no estará agendado el proceso contra ella, debido a que el representante investigador, Crisanto Pisso, aún no ha radicado ponencia del caso. El 20 de junio terminan las sesiones del actual Congreso y Arias abandonará la corporación porque no se reeligió.