CONFIDENCIALES
La postura de Brigitte Baptiste en el caso del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián
La rectora de la Universidad EAN, criticó el “uso oportunista” de la identidad de género por parte del ministro Florián, suspendido por incumplimiento de la ley de cuotas.
La rectora de la universidad EAN, Brigitte Baptiste, es una de las figuras más representativas de la comunidad LGBTI en Colombia y una de las personas que no apoyó al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quien quiso burlarse de la ley cuando el Tribunal de Cundinamarca lo suspendió de su cargo porque el Gobierno de Petro no cumplía la ley de cuotas, que le exige tener a un número de mujeres.
Florián argumentó que en su cédula figura con el sexo M, pero es de “marica”. Baptiste habló de un “uso oportunista” por parte del funcionario. “Uno tiene que solicitar la corrección del certificado de nacimiento para que se entienda legalmente que no se trata de un capricho o pasatiempo lingüístico”, dijo. En otras palabras, le halló la razón al Tribunal.