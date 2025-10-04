Suscribirse

CONFIDENCIALES

La postura de Brigitte Baptiste en el caso del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

La rectora de la Universidad EAN, criticó el “uso oportunista” de la identidad de género por parte del ministro Florián, suspendido por incumplimiento de la ley de cuotas.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:51 a. m.
IV FORO DE PERIODISMO CIENTÍFICO
Brigitte Baptiste. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La rectora de la universidad EAN, Brigitte Baptiste, es una de las figuras más representativas de la comunidad LGBTI en Colombia y una de las personas que no apoyó al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quien quiso burlarse de la ley cuando el Tribunal de Cundinamarca lo suspendió de su cargo porque el Gobierno de Petro no cumplía la ley de cuotas, que le exige tener a un número de mujeres.

Contexto: Estados Unidos le cancela la visa al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

Florián argumentó que en su cédula figura con el sexo M, pero es de “marica”. Baptiste habló de un “uso oportunista” por parte del funcionario. “Uno tiene que solicitar la corrección del certificado de nacimiento para que se entienda legalmente que no se trata de un capricho o pasatiempo lingüístico”, dijo. En otras palabras, le halló la razón al Tribunal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así es la guerra entre narcos que ha disparado los homicidios en Cali: granadas, fusiles y ajustes de cuentas

2. La historia de cómo alias Pipe Tuluá engañó al Gobierno para colarse en la paz total. Un funcionario público radicó una tutela para regresarlo a su celda de lujo en La Picota

3. Cartagena ya tiene la plata para construir un mega aeropuerto, pero el Gobierno Petro tiene frenado ese proyecto. ¿Por qué?

4. “Tengo la tranquilidad de mi inocencia”: Richard Aguilar lanza un libro y habla de su candidatura al Senado por el Partido Liberal

5. Bucaramanga, en la incertidumbre. Tras la salida del alcalde Jaime Andrés Beltrán, ¿qué viene para la capital santandereana?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Universidad EANLGBTIIgualdad de géneroComunidad LGBTI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.