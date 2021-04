Confidenciales La pulla de Claudia López a Fecode

En la rueda de prensa en la que declaraba la alerta roja en toda la ciudad y daba a conocer las medias que regirán hasta el 9 de mayo para contener el tercer pico de la pandemia causada por la covid-19, la alcaldesa Claudia López le tiró una pulla a Fecode.

Aunque no mencionó el nombre de la agremiación sindical que reúne a los maestros del país, si dijo “Quienes no han querido asistir a las aulas de clase, donde hay absoluta garantía de que no haya aglomeraciones, espero que no tengan la osadía de pretender que la gente si vaya a aglomeraciones en las calles”.

Este llamado de atención lo hizo, en medio del pedido que le realizó a los lideres del paro del próximo 28 de abril para que desistan de las concentraciones en las calles y busquen otras formas de protesta. Les pidió “responsabilidad con la ciudad y con el país”